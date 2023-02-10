Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Эксперты Домклик проанализировали стоимость жилья в городах-миллионниках страны по итогам ипотечных сделок Сбера в январе 2023 года. Дешевле всего квадратный метр в новостройке стоит в Челябинске — 70,5 тыс. рублей. В этом же городе минимальные цены на вторичное жильё — 55,6 тыс.

Низкие цены на первичное жильё также отмечены в Самаре (80,6 тыс. рублей за «квадрат»), Воронеж (84,6 тыс.) и Волгограде (85,2 тыс.). В остальных российских мегаполисах этот показатель превышает 100 тыс. рублей. В лидерах — Москва (269,1 тыс.), Санкт-Петербург (206,6 тыс.) и Краснодар (142 тыс.).

Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Челябинска, наблюдается в Волгограде (64,9 тыс. рублей за квадратный метр), Перми (66,7 тыс.) и Екатеринбурге (70,9 тыс.). Дороже всего вторичное жильё обойдётся в Москве (237,4 тыс.), Санкт-Петербурге (158,6 тыс.) и Краснодаре (94,8 тыс. руб.).

Цены на первичное и вторичное жильё в городах-миллионниках