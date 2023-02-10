Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Эксперты Домклик проанализировали стоимость жилья в городах-миллионниках страны по итогам ипотечных сделок Сбера в январе 2023 года. Дешевле всего квадратный метр в новостройке стоит в Челябинске — 70,5 тыс. рублей. В этом же городе минимальные цены на вторичное жильё — 55,6 тыс.
Низкие цены на первичное жильё также отмечены в Самаре (80,6 тыс. рублей за «квадрат»), Воронеж (84,6 тыс.) и Волгограде (85,2 тыс.). В остальных российских мегаполисах этот показатель превышает 100 тыс. рублей. В лидерах — Москва (269,1 тыс.), Санкт-Петербург (206,6 тыс.) и Краснодар (142 тыс.).
Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Челябинска, наблюдается в Волгограде (64,9 тыс. рублей за квадратный метр), Перми (66,7 тыс.) и Екатеринбурге (70,9 тыс.). Дороже всего вторичное жильё обойдётся в Москве (237,4 тыс.), Санкт-Петербурге (158,6 тыс.) и Краснодаре (94,8 тыс. руб.).
Цены на первичное и вторичное жильё в городах-миллионниках
|
Город
|
Средняя стоимость м2 (тыс. рублей), январь 2023-го
|
Новостройки
|
Вторичный рынок
|
Москва
|
269,1
|
237,4
|
Санкт-Петербург
|
206,6
|
158,6
|
Краснодар
|
142
|
94,8
|
Казань
|
122,7
|
89,1
|
Нижний Новгород
|
117,3
|
86,8
|
Ростов-на-Дону
|
112
|
74,4
|
Екатеринбург
|
111,7
|
70,9
|
Красноярск
|
108
|
82,1
|
Омск
|
104,8
|
73,8
|
Пермь
|
104,4
|
66,7
|
Уфа
|
102,2
|
71,3
|
Новосибирск
|
101,9
|
91,3
|
Волгоград
|
85,2
|
64,9
|
Воронеж
|
84,6
|
76,5
|
Самара
|
80,6
|
74,3
|
Челябинск
|
70,5
|
55,6