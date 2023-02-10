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Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Эксперты Домклик проанализировали стоимость жилья в городах-миллионниках страны по итогам ипотечных сделок Сбера в январе 2023 года. Дешевле всего квадратный метр в новостройке стоит в Челябинске — 70,5 тыс. рублей. В этом же городе минимальные цены на вторичное жильё — 55,6 тыс.

Низкие цены на первичное жильё также отмечены в Самаре (80,6 тыс. рублей за «квадрат»), Воронеж (84,6 тыс.) и Волгограде (85,2 тыс.). В остальных российских мегаполисах этот показатель превышает 100 тыс. рублей. В лидерах — Москва (269,1 тыс.), Санкт-Петербург (206,6 тыс.) и Краснодар (142 тыс.).

Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Челябинска, наблюдается в Волгограде (64,9 тыс. рублей за квадратный метр), Перми (66,7 тыс.) и Екатеринбурге (70,9 тыс.). Дороже всего вторичное жильё обойдётся в Москве (237,4 тыс.), Санкт-Петербурге (158,6 тыс.) и Краснодаре (94,8 тыс. руб.).

Цены на первичное и вторичное жильё в городах-миллионниках

Город

Средняя стоимость м2 (тыс. рублей), январь 2023-го

Новостройки

Вторичный рынок

Москва

269,1

237,4

Санкт-Петербург

206,6

158,6

Краснодар

142

94,8

Казань

122,7

89,1

Нижний Новгород

117,3

86,8

Ростов-на-Дону

112

74,4

Екатеринбург

111,7

70,9

Красноярск

108

82,1

Омск

104,8

73,8

Пермь

104,4

66,7

Уфа

102,2

71,3

Новосибирск

101,9

91,3

Волгоград

85,2

64,9

Воронеж

84,6

76,5

Самара

80,6

74,3

Челябинск

70,5

55,6

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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