Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за январь 2023 года

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«В январе мы увидели продолжение позитивных трендов, которые наблюдались в конце прошлого года, несмотря на сезонное снижение деловой активности. Уверенный рост основных доходных статей, стабильное качество кредитного портфеля и сдержанный рост расходов позволили банку нарастить прибыль на 10% по отношению к январю 2022 года и получить более 110 млрд рублей».
Динамика активности клиентов
|
106.9 млн
|
5.9 млн
|
3.0 млн
|
+ 0.2 млн с начала года
|
+ 0.2 млн с начала года
|
+ 0.3% с начала года
|
Активные клиенты -
|
Пользователи
|
Активные
Количество розничных клиентов достигло 106.9 млн человек, а юридических лиц — превышает 3 млн компаний.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0.2 млн с начала года и превысило 5.9 млн.
Сбер признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты в рейтинге Brand Finance Global 500.
Сбер признан лучшим работодателем по версии крупнейшего сервиса по поиску работы в России.
|
в млрд руб.,
|
Январь 2023
|
изменение
|
изменение
январь 2023/
январь 2022 2
|
Кредиты юридическим лицам до резервов
|
18 579
|
-0.9%
|
11.4%
|
Кредиты физическим лицам до резервов
|
12 163
|
1.0%
|
12.6%
|
Средства юридических лиц
|
8 336
|
-4.5%
|
-7.8%
|
Средства физических лиц
|
17 465
|
-4.7%
|
7.0%
Розничный кредитный портфель составил 12.2 трлн руб., показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования, кредитных карт, остатки по которым прибавили более 3% за месяц.
Выдачи розничных кредитов в январе превысили показатель аналогичного периода прошлого года и составили 415 млрд руб., из которых более 170 млрд руб. составили ипотечные кредиты (+5.2% по сравнению с январем прошлого года).
Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022: кредитная СберКарта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», а СберБанк Онлайн признан самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт.
Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46.3% на 1 января 2023, прибавив 2.5 п.п. за год.
Корпоративный кредитный портфель составил 18.6 трлн руб. и снизился на 0.9%2 за месяц, что было вызвано погашением кредитов несколькими крупными заемщиками. В январе корпоративным клиентам было выдано порядка 800 млрд руб.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2.2% на конец января.
Средства физических лиц составили 17.5 трлн руб., снизившись на 4.7%2 за отчетный месяц, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года. Прирост средств за декабрь 2022 – январь 2023 превысил 3%2.
Средства юридических лиц снизились на 4.5%2
в январе до 8.3 трлн руб. в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.
Ключевые показатели эффективности за январь
|
3.2%
|
1.1%
|
24.1%
|
Рентабельность
|
Стоимость риска3
|
Отношение операционных расходов
|
в млрд руб.,
|
Январь 2023
|
изменение
январь 2022
|
|
Чистый процентный доход
|
173.8
|
16.4%
|
Чистый комиссионный доход
|
45.6
|
14.9%
|
Операционные расходы
|
-50.3
|
2.4%
|
Прибыль до налога на прибыль
|
135.9
|
10.0%
|
Чистая прибыль
|
110.1
|
9.8%
Чистый процентный доход в январе вырос на 16.4% г/г до 173.8 млрд руб. на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов в структуре работающих активов.
Чистый комиссионный доход увеличился на 14.9% г/г в январе до 45.6 млрд руб.
В январе стоимость риска приблизилась к нормализованному уровню и составила 1.1%.
Операционные расходы выросли в январе на 2.4% г/г до 50.3 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24.1%.
Несмотря на сильный финансовый результат в январе прошлого года, банк обеспечил прирост чистой прибыли на 10% г/г, заработав более 110 млрд руб. в январе 2023 года.
ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).