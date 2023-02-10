Путин допустил небольшой рост экономики России в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли 9 февраля заявил, что экономика России в 2023 г. может продемонстрировать небольшой рост, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что, несмотря на внешние ограничения, финансовая система России работает, все отрасли производства и услуг работают.

– Более того, международные институты вынуждены признать, что не только Россия справилась с этими шоками, которые ожидались - я имею в виду и снижение объема производства, состояние рынка труда, но в этом году по все показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами – общий рост экономики России. А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы тех трудностей, которые нам пытаются создать, – и будем идти вперед, – заявил Путин.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) впервые с 2021 года улучшил прогноз по российской экономике. МВФ изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 г. с падения на 2,3% (в октябрьском варианте прогноза) на рост на 0,3%, в 2024 г. ожидает ускорения роста до 2,1%. При этом Минэкономики РФ ожидает в 2023 г. снижения ВВП на 0,8%, Центробанк – в пределах 1–4%.