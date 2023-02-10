Новости

Россия перенаправила четверть экспорта в дружественные страны

С 42% в прошлом году до 65%, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Экспорт товаров из России по итогам января-ноября 2022 года достиг $538 млрд, что на 23,4% превысило экспортный объем в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года, говорится в презентации Минэкономразвития об итогах 2022 года (есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Импорт в страну, напротив, снизился на 12,7%, до $230 млрд. В результате оборот внешней торговли России за одиннадцать месяцев составил $768 млрд, увеличившись почти на 10% в годовом выражении.

В документе впервые раскрывается степень эффективности переориентации российского экспорта от недружественных стран – тех, кто ввел санкции против России в 2022 году или присоединился к ним. По данным Минэкономики, доля недружественных экономик в экспорте из России к концу 2022 года снизилась до 35%, тогда как еще в начале года занимала 58%. Соответственно, доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65%. Исходя из показателей, приведенных министерством, экспорт в такие страны за январь – ноябрь составил почти $350 млрд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Новый энергобъект могут построить в Иркутской области
Эн+ выступает за строительство нового энергообъекта в Иркутской области
Игорь Кобзев: Иркутской области требуются дополнительные энергомощности
Энергодефицит в Иркутской области планируют покрыть за счёт строительства новой генерации в Бурятии и Забайкалье?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес