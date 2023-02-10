ЕС призвал банки сообщать о размере замороженных российских активов

Европейский Союз должен рассмотреть вопрос об обязательном предоставлении банками подробной информации о стоимости замороженных активов российского ЦБ, если он хочет передать их Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на юристов блока.

Юридическая служба ЕС заявила, что законы блока позволяют передавать активы Киеву, но чиновники должны сначала разобраться с масштабами активов центрального банка и других государственных активов. Об этом говорится в документе, который был распространен на этой неделе среди стран-членов ЕС.

По оценкам официальных лиц, речь может идти о 258 млрд долларов, основанных на информации, предоставленной Банком России. На данный момент страны ЕС сообщили о замораживании активов российского центрального банка на сумму 33,8 млрд евро (36,4 млрд долларов), но эта цифра еще оценивается.