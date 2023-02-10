Затраты сельхозтоваропроизводителей на приобретения маркировочного оборудования планируют компенсировать в Приангарье

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, в этом году для производителей товарной рыбы в стране начинает действовать государственная поддержка в размере 20,1% прямых понесенных затрат на производство или модернизацию производственных площадок по выпуску кормов для рыб.

По второму направлению государственную поддержку планируют оказывать переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов агропромышленного комплекса, связанную с приобретением и вводом в эксплуатацию оборудования для маркировки отдельных видов молочной продукции.

Размер поддержки составит 70% от прямых понесенных затрат на приобретение маркировочного оборудования, но не выше его предельной стоимости.

Региональный минсельхоз также информирует, что с 1 декабря 2023 года маркировка молочной продукции станет обязательной для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. С этого времени производитель должен маркировать свой товар и передавать сведения об их обороте системе «Честный ЗНАК».