Комитет Госдумы рассмотрит "очень серьезные" поправки по налогообложению нефтяной отрасли

Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу комитета Андрея Макарова.

– Практически обязательный будет комитет в понедельник на следующей неделе, потому что нам предстоит рассматривать поправки правительства, сразу могу сказать, будут очень серьезные поправки, связанные с налоговым законодательством, в первую очередь по..., вы знаете, все вопросы, связанные с нефтянкой, с демпфером, вот все эти вопросы, – сказал депутат в ходе заседания комитета в четверг.

Ранее стало известно, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Российский рубль на эту новость отреагировал падением. А в РСПП заявили о нереализуемости идеи и предложили альтернативу единовременной выплате в виде выпуска нового типа ОФЗ. По словам главы РСПП Александра Шохина, основная проблема связана с определением конкретных компаний, которым будет предложено заплатить взнос.