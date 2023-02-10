В январе активность работодателей в Иркутской области была ниже, чем год назад

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что по итогам первого месяца 2023 года в Иркутской области число активных вакансий снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активность работодателей на рынке труда не достигла прошлогодних показателей

В январе Иркутская область по числу активных вакансий оказалась «в минусе» относительно прошлого года: -2% в январе 2023 года относительно января 2022. В целом по стране это отставание больше: -7,2% год к году, а Сибирский ФО совокупно показал снижение объема вакансий год к году на -1,9%.

Если анализировать изменения спроса по конкретным профсферам в Иркутской области, то сильнее всего снизилась востребованность специалистов из автобизнеса (-51,3% в январе 2023 относительно января 2022), банковских служащих (-41,2%), кадров из сферы развлечений и масс-медиа (-30,2%), юристов (-26,7%), работников из сферы закупок (-26,6%), а также HR-специалистов (-23,8%).

Наоборот, выросла потребность в специалистах из сферы образования (+83,6%), работниках для спортивных клубов и салонов красоты (+27,6%), специалистах по инсталляциям и сервису (+23,8%), строителях (+19,4%), рабочих (+15,6%).

Отдельного внимания заслуживает заметный рост потребности работодателей в начинающих специалистах без опыта – здесь рост числа вакансий достиг +55,6% год к году. Основные работодатели для таких кадров – компании из сферы розничной торговли (20%) и бизнесы из направления «товары народного потребления» (8%), а подляющее число предложений для начинающих специалистов – работа в продажах (70% вакансий).

Дефицит кадров усиливается

В январе на одну вакансию в Иркутской области приходилось в среднем 3,8 резюме (комфортным для рынка труда является соотношение 5-6 резюме на вакансию), что означает, что в регионе сохраняется дефицит кадров. По сравнению с декабрем индекс конкуренции за кадры «откатился» на 0,5 пунктов (с показателя 4,3 резюме на вакансию). Таким образом, мы наблюдаем процесс усиления дефицита кадров в регионе.

Больше всего сегодня иркутским работодателям не хватает специалистов по добыче сырья (0,4 резюме на одну вакансию), медиков (0,5), банковских работников (0,6), строителей (0,7) и рабочего персонала (0,8).