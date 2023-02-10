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Инвестиции в реальный сектор России выросли

Затраты выросли на 6%, тогда как ожидаемый спад был на уровне 20%, сообщают «Известия».

Такие цифры удивили западных экономистов с учетом всё нарастающего санкционного давления. Это говорит о беспрецедентном росте реального сектора. За счет чего государству и компаниям удалось нарастить вложения в основной капитал.

В 2022 году России прочили резкое снижение капитальных затрат на 20%. Однако вместо этого они выросли на 6%. Эти цифры указывают на беспрецедентный рост реального сектора.

Так, например, в 2008 и 2014 годы падение ВВП сочеталось с мощным спадом инвестиций в реальный сектор. А в 2022 году зафиксирован рост, хотя падение ВВП оказалось более существенным.

Как отмечают в Bloomberg Economics, привлечь капитал в бюджет правительства и компаний позволили, в частности, нефтегазовые доходы, которые оказались мощной подпиткой инвестиций в бизнес. Большие и малые компании тратили деньги на замену иностранного оборудования и программного обеспечения или направляли их на создание новых цепочек поставок для выхода на альтернативные рынки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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