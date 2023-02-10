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Криптовалютный хаб могут создать в Абхазии

Республика ведет переговоры с Россией о поставках электроэнергии, сообщает РБК со ссылкой на государственный медийный ресурс «Апсныпресс».

По данным властей, в страну было ввезено около 66 тыс. единиц оборудования для майнинга. Помимо поставок электроэнергии из России, власти Абхазии планируют создать дата-центры для размещения оборудования.

Сейчас прорабатывается вопрос заключения договора с Россией на поставку электроэнергии, а также введение специального тарифа на электроэнергию для майнеров.

Сейчас в Абхазии майнинг криптовалют находится под полным запретом. Соответствующие меры были введены еще в конце прошлого года и действуют до 2022 года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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