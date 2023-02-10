Программу развития топливного рынка разработают в России

Предложение президенту России Владимиру Путину направил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, передают «Известия».

Глава государства счел инициативу целесообразной и направил документ на проработку премьер-министру Михаилу Мишустину. В Минэнерго инициативу оценили положительно, отметив, что акцент стоит сделать на массовом производстве водного и железнодорожного транспорта. Некоторые предприятия уже испытали газотурбинные двигатели, которые могут перемещать 100-вагонные составы на 1000 км на одной заправке СПГ.

Эксперты отмечают, что стоимость программы может составить более 30 млрд рублей в год. По их мнению, мера по стимулированию роста потребления энергоресурса внутри страны целесообразна на фоне снижения объемов поставок топлива из России в ЕС.

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков предложил создать госпрограмму развития газового рынка на 2024-2030 годы. С такой инициативой он выступил в письме президенту РФ Владимиру Путину (с документом от 23 января ознакомились «Известия»). Глава государства счел меру целесообразной и перенаправил письмо на проработку премьеру Михаилу Мишустину. По мнению президента, реализация инициативы поможет одновременно расширять рынок использования природного газа внутри страны и решать вопросы экологии.