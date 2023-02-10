Большинство экономически активных иркутян не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе

День святого Валентина в России отмечают все реже, и все же 32% мужчин собираются порадовать своих вторых половинок букетом. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители работодателей из Иркутска.

Отметить День всех влюбленных хотят 17% иркутян, у 71% опрошенных таких планов нет.

И все же букеты будут: 32% мужчин, состоящих в браке или отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы.

Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди респондентов моложе 34 лет (21% будут праздновать 14 февраля). Они же — основные дарители цветов: каждый второй преподнесет букет любимой женщине.

На вопрос о планах празднования Дня всех влюбленных на работе лишь 7% представителей компаний ответили утвердительно. Чаще всего организуется почта с валентинками.

В целом, по стране за 16 лет популярность праздника влюбленных снизилась почти в 4 раза: в 2007 его отмечал каждый второй (50%), сейчас — лишь 13%.