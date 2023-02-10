Новости

Вузы подготовят к новым локдаунам

Протоколы реагирования разработает Российская академия образования, сообщают «Известия».

В них содержатся рекомендации – что необходимо делать студентам, преподавателям и руководству вузов, чтобы не поддаться стрессу и предотвратить выгорание. Среди прочего речь идет о создании «рутинного» распорядка занятий на удаленке и организации психологической помощи студентам.

Протоколы отправят во все вузы, они носят рекомендательный характер. Эксперты разошлись во мнении, насколько учебным заведениям необходимы такие дорожные карты, состоящие в значительной мере из очевидных шагов и советов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Новый энергобъект могут построить в Иркутской области
Эн+ выступает за строительство нового энергообъекта в Иркутской области
Игорь Кобзев: Иркутской области требуются дополнительные энергомощности
Энергодефицит в Иркутской области планируют покрыть за счёт строительства новой генерации в Бурятии и Забайкалье?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес