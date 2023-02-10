Вузы подготовят к новым локдаунам

Протоколы реагирования разработает Российская академия образования, сообщают «Известия».

В них содержатся рекомендации – что необходимо делать студентам, преподавателям и руководству вузов, чтобы не поддаться стрессу и предотвратить выгорание. Среди прочего речь идет о создании «рутинного» распорядка занятий на удаленке и организации психологической помощи студентам.

Протоколы отправят во все вузы, они носят рекомендательный характер. Эксперты разошлись во мнении, насколько учебным заведениям необходимы такие дорожные карты, состоящие в значительной мере из очевидных шагов и советов.