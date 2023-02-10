Структурная реформа российской экономики началась?

Не было бы счастья, да несчастье помогло? Требуется либо чудо, либо структурная перестройка экономики, говорили экономисты, рассуждая о низких темпах роста российской экономики в последние годы. Похоже, процесс перестройки запущен. 2022 стал первым годом структурной трансформации в российской экономике, отмечает в своём обзоре эксперт «Финама» Ольга Беленькая. Она обращает внимание на следующие тренды:

1) Сохранение объемов добычи и экспорта нефти при резком сокращении экспорта трубопроводного газа в ЕС.

2) Положительный вклад в экономику внесли сельское хозяйство и строительство.

3) В обрабатывающей промышленности – глубокий спад в производстве автотранспортных средств, производстве прочих транспортных средств, деревообработке, в последние месяцы существенно ухудшилась годовая динамика производства лекарственных средств; относительную устойчивость показывает пищевая промышленность, восстанавливается производство мебели; в ряде отраслей (производство одежды, готовых металлоизделий, компьютеров, электроники и оптики) положительная динамика, возможно, связана с гособоронзаказом.

4) Спад оборота розничной торговли в реальном выражении стал рекордным с 2015 года, население сформировало подушку сбережений, сопоставимую с рекордом пандемийного 2020 года, которая может превратиться в отложенный спрос уже в этом году.

5) Безработица к концу года стабилизировалась на рекордно низком значении, зарплаты перешли к небольшому росту в реальном выражении.

6) Реальные располагаемые доходы населения вернулись к росту в 4Q22, но по итогам 2022 года, по нашей оценке, примерно на 6,5% ниже уровня 2013 года.