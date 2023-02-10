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Годовые контракты с преподавателями окажутся под запретом

Такой законопроект 9 февраля приняла в первом чтении Госдума РФ, сообщают «Известия».

Изменения в Трудовой кодекс вносятся по решению Конституционного суда. В июле 2022 года он встал на сторону преподавателя университета, который получил отказ в заключении долгосрочного контракта, подал в суд и выиграл его.

Большинство педагогов сейчас работают на годичных договорах, это лишает их чувства защищенности, говорят эксперты.

При этом в вузах приводят аргументы и в пользу краткосрочных контрактов – современные реалии вынуждают часто менять образовательные программы, а значит, и преподаватели нужны разные.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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