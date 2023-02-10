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Иран поставит России 20 тыс. автомобилей

Машины концерна Iran Khodro прибудут в страну к концу марта, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

«В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro входит поставка двух тысяч автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года. <...> Компания Saipa также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 тысяч машин», – сказал посол.

Потребителю автомобили станут доступны чуть позже – из-за сертификацит и формирования дилерской сети.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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