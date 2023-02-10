Звезды хоккея встретятся на льду Байкала

Открытие «LAST GAME ON LAKE BAIKAL» запланировано на 11:00. Матч начнется 8 марта в 12:00 на льду Байкала у поселка Большое Голоустное. Вход на трибуны – свободный. Об этом рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Команду гостей возглавит Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы и депутат Государственной Думы РФ.

По его словам, «мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам защиты и развития этой фантастической природной экосистемы, тематикам сохранения биоразнообразия и изменения климата на нашей планете, а также будущего наших следующих поколений».

Матчу будут предшествовать игры Ночной хоккейной лиги 7.03.2023. Игры состоятся у береговой линии поселка Листвянка Иркутского района, напротив пади Крестовая (локация ледового фестиваля «Живи на Байкале»); в рамках игр на льду встретятся 4 хоккейных команды из Бурятии и Иркутской области. Лидер определится по количеству забитых в ворота противника шайб.