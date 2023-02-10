Экспортный рывок: Центр поддержки экспорта Приангарья поднялся на 16-е место в рейтинге РЭЦ

Иркутская область кардинально улучшила свои позиции, поднявшись сразу на 9 пунктов. В 2021 году регион был на 25 месте, а в 2020 – на 59.

Центр поддержки экспорта Иркутской области (ЦПЭ), входящий в структуру центра «Мой бизнес», занял 16-е место среди 82 аналогичных региональных институтов поддержки предпринимателей по итогам 2022 года. По сравнению с 2021 годом ЦПЭ улучшил свои позиции на девять пунктов. Ежегодный рейтинг опубликовал Российский экспортный центр в рамках нацпроекта «Кооперация и экспорт». Ранее по итогам 2021 года Центр поднялся на 34 пункта – на 25-е место.

При расчете рейтинга учитывается количество новых экспортеров, вовлеченных в эту деятельность благодаря Центру, объемы экспортных поставок и их география, а также эффективность экспортных контрактов, заключенных при участии структуры.

В 2022 году услугами регионального Центра поддержки экспорта воспользовались 500 предпринимателей Иркутской области, что по сравнению с 2021 годом больше почти на 10 %. По итогам совместной работы 78 субъектов МСП заключили в целом 101 экспортный контракт на 33,5 млн долларов США. Новых партнеров предприниматели Приангарья нашли в 20 странах.

– 2022-й стал годом изменений, в том числе в экспортной политике. Но несмотря на санкционное давление на бизнес Приангарья, производимые в регионе товары и предлагаемые услуги продолжают пользоваться спросом, в том числе за рубежом, что говорит о конкурентоспособности нашего региона в целом. Проделана большая работа по поиску новых ниш и партнеров взамен ушедших, и Центр поддержки экспорта внес немалый вклад в ту позитивную динамику, которую мы сейчас видим. И измерить ее эффективность очень легко: на каждый рубль, потраченный Центром в 2022 году, вернется 56,4 рубля в виде налогов в бюджеты всех уровней, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

ЦПЭ активно ведет работу по вовлечению во внешнеэкономическую деятельность новых экспортеров, в первую очередь, предприятий малого и среднего бизнеса. Так, в 2022 году 48 предпринимателей впервые заключили экспортную сделку при участии центра.

– Мы помогаем предпринимателям Иркутской области заявить о себе в рамках различных презентационных мероприятий. Только в 2022 году при поддержке Центра «Мой бизнес» 57 предпринимателей региона приняли участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в России, Беларуси, Казахстане, Монголии, Индонезии, ОАЭ и Узбекистане. Мы организовали бизнес-миссии в Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Монголию, принимали бизнес-миссии из Ирана, Монголии, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана. Это позволило заключить новые контракты, чтобы моющие средства, антисептики, строительные материалы, напитки, продукты питания и БАДы из Иркутской области использовали и в других странах, – сказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Ранее сообщалось, что объем экспорта из Иркутской области за год вырос до $10 млрд. Это на 22% больше, чем в 2021-м.