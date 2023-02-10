Объем складских площадей в субаренду в Московском регионе снизился в 4 раза по сравнению со II кварталом 2022 года

По итогам 2022 года в Московском регионе объем складских площадей в субаренду составил 78 тыс. кв. м, что в 4 раза меньше по сравнению со II кварталом 2022 года – в этот период объем предложения в субаренду достиг максимального значения за 2022 г. (313 тыс. кв. м площадей), сообщает Nikoliers.

Снижение объема площадей в субаренду происходит на фоне роста спроса на этот формат. Среди преимуществ, благодаря которым компании рассматривают для себя такой тип помещения, можно отметить возможность арендовать готовое помещение со всем техническим оснащением, также зачастую площади предлагаются небольшими лотами и на короткий срок.

В структуре спроса наибольший объем сделок субаренды был заключен производственными компаниями и организациями из сферы e-commerce (50% и 20% соответственно). Среди ключевых сделок по субаренде можно отметить сделку компании «Просвещение» – 43 900 кв. м, которая по итогам 2022 г. входит в ТОП-5 крупнейших сделок в Московском регионе.

Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers:

«Предложение площадей в субаренду на складском рынке сразу снискало популярность не только в силу готовности помещения, но и благодаря конкурентным ставкам аренды по сравнению с прямой арендой и, тем более, с арендой во вновь возведенных комплексах. Сейчас мы наблюдаем сокращение скрытой вакансии – на фоне активизации рынка часть предложения была поглощена новыми арендаторами. Кроме того, в ряде случаев предложение субаренды уходило с рынка, поскольку сторонам удавалось договориться о замене арендатора и заключить новый прямой договор с собственником склада. К концу года мы зафиксировали резкое замедление роста вакансии – сократился объем площадей, предлагаемых в субаренду, а также замедлился рост предложения свободных складских блоков напрямую от собственников. Если до ноября прирост за квартал составлял 130-150 тыс. кв. м нового доступного к аренде предложения, то уже в четвертом квартале прирост вакантных площадей составил всего 50 тыс. кв. м. Тем не менее, с учетом размеров рынка, даже 2,9% - это около 620 тыс. кв. м свободных площадей, что составляет конкуренцию новым складским проектам, так что не исключены также и корректировки планов по вводу новых спекулятивных проектов».