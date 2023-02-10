Певица Клава Кока приедет в Иркутск: стала известна стоимость билетов

Популярная певица Клава Кока приедет с концертом в Иркутск – билеты на мероприятие появились в продаже. Согласно данным Яндекс.Афиши, самые дешевые обойдутся в 1,6 тысячи рублей.

Самые же дорогие иркутяне смогут приобрести за 5 тысяч рублей – за эти деньги можно сесть на места в первом и втором рядах. Также продаются билеты еще в 11 ценовых категориях. В настоящее время жители Приангарья купили около половины от общего количества.

Концерт артистки состоится во Дворце спорта «Труд» 21 марта. Возрастное ограничение – 6+.