Новости

Певица Клава Кока приедет в Иркутск: стала известна стоимость билетов

Популярная певица Клава Кока приедет с концертом в Иркутск – билеты на мероприятие появились в продаже. Согласно данным Яндекс.Афиши, самые дешевые обойдутся в 1,6 тысячи рублей.

Самые же дорогие иркутяне смогут приобрести за 5 тысяч рублей – за эти деньги можно сесть на места в первом и втором рядах. Также продаются билеты еще в 11 ценовых категориях. В настоящее время жители Приангарья купили около половины от общего количества.

Концерт артистки состоится во Дворце спорта «Труд» 21 марта. Возрастное ограничение – 6+.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Новый энергобъект могут построить в Иркутской области
Эн+ выступает за строительство нового энергообъекта в Иркутской области
Игорь Кобзев: Иркутской области требуются дополнительные энергомощности
Энергодефицит в Иркутской области планируют покрыть за счёт строительства новой генерации в Бурятии и Забайкалье?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес