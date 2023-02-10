СК начал проверку из-за информации о затягивании строительства школы в Иркутске

СУ СКР по региону начало доследственную проверку после ряда публикаций и видеороликов о затягивании строительства школы на ул. Багратиона в городе Иркутске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Местные жители возмущены длительным строительством школы и постоянным переносом сроков сдачи объекта. Кроме того, в материалах сообщается о получении застройщиком аванса в виде денежных средств в особо крупном размере, однако при этом активного строительства не ведется», – уточнили в СК.

Проверка ведется по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере».