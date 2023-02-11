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Двоим усольчанам вручили медали Суворова и Жукова за заслуги в зоне СВО

Мэр Усольского района Виталий Матюха и глава Усолья-Сибирского Максим Торопкин вручили двоим местным жителям медали Суворова и Жукова за заслуги в зоне спецоперации, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Один – проявил мужество во время атаки на силы противника. Был ранен, но не потерял силу духа. Другой – в напряженной ситуации не оставил раненых товарищей, вывез из зоны обстрела, спас. Сейчас парни в отпуске, но уже через несколько дней один из них возвращается к службе», – рассказал губернатор.

Он также добавил, что по понятным причинам их фамилии не называются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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