Гонка на собачьих упряжках пройдет в Приангарье с призовым фондом в 500 тыс. рублей

Непрерывная гонка на собачьих упряжках BaikalRace-2023 пройдет в Иркутской области в конце февраля, призовой фонд составит 500 тысяч рублей, следует из данных организации.

К соревнованиям допускаются гонщики, прошедшие квалификацию, с собаками любой породы старше 18 месяцев. Участники будут преодолевать две трассы – длиной 150 и 400 километров. На данный момент регистрация в мероприятии закрыта – в гонке поучаствуют 17 человек.

Маршрут включает в себя крутые спуски и повороты, ночные переходы, ледовые прибрежные просторы Байкала, заливы Ангары, местность тайги. Старт мероприятия – 23 февраля.

Спортивные состязания состоятся в трех категориях – в гонках на упряжках на две дистанции и в скиджоринге – гонке с собаками на лыжах, длина пути – 150 км.

Призовой фонд распределяет между первыми 5 местами в каждой категории.