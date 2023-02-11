Жителя Курска осудят за продажу бизнесменам из Приангарья воображаемых цветов

30-летнего жителя Курска отправят под суд за мошенничество – он обвиняется в продаже бизнесменам из Иркутской области воображаемых цветов, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с апреля по ноябрь 2021 года мужчина разместил в социальной сети объявление о продаже живых цветов оптом по низким ценам, подыскивал потенциальных покупателей несуществующего товара. Затем под видом продавца-оптовика направлял потерпевшим предложение о покупке партии цветов и необходимости внести 50-процентную предоплату.

«Не убедившись в достоверности информации, предприниматели переводили на счета злоумышленника от 6 до 20 тыс. рублей, после чего общение с ними прекращалось. В результате противоправной деятельности восьми предпринимателям из Иркутской области и города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Предполагаемого преступника задержали на территории Курска, в ходе следствия причиненный ущерб им полностью возмещен. Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество», направлено мировому судье для рассмотрения по существу.