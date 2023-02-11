Быстровозводимые отели построят к середине лета в Ольхонском районе

Двенадцать новых быстровозводимых модульных отелей построят в Ольхонском районе Иркутской области к июлю 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

Объекты появятся на территории гостевого двора «Баяр», который находится на берегу Малого моря. Деньги на их создание выделят из резервного фонда правительства РФ. Уже завершены работы по подведению инженерных сетей, выполнен монтаж конструкций, на финишном этапе – внутренняя отделка.

Напомним, аналогичные объекты строятся на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске и эко-парка «Озера на Снежной» в Слюдянском районе.