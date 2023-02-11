Названы самые популярные у россиян направления для поездок в февральские праздники

Исследователи сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о самых популярных направлениях у жителей России для поездок в февральские праздники, передает РИА Новости.

Самый популярный для путешествий город – Санкт-Петербург, на северную столицу приходится 18,2% от всех отельных бронирований на этот период. На второй строчке – Москва, 17,7%, замыкает тройку – Сочи, 8,3%.

Также многие россияне едут в поселок Эсто-Садок, расположенный рядом с горнолыжными курортами, отели здесь забронировали 5,1%, в Казань – 3,7%, Иркутск – 2,6%, Нижний Новгород – 2,2%, Калининград – 1,8%, Ярославль – 1,7% и Мурманск – 1,5%.

В этом году 23 февраля – четверг, поэтому многие россияне планируют отдых на четыре дня. При этом некоторые берут дополнительные выходные, чтобы организовать себе отпуск с 18 по 26 февраля.