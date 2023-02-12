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Подрядчик сорвал сроки капремонта поликлиники Новоигирменской участковой больницы

Подрядная организация, которая производила капремонт поликлиники Новоигирменской участковой больницы в Нижнеилимском районе Иркутской области, сорвала сроки обустройства объекта, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«По этому объекту по вине подрядчика была задержка м объект должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года. Сейчас все замечания устранены и работы выполнены. Рабочие заменили инженерные сети, канализацию, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, систему вентиляции. В кабинетах установили новые светильники», – пояснил глава региона.

По итогу осмотра поликлиники администрации медучреждения поручено обновить текущий ремонт: покрасить и побелить стены, заменить линолеум. Стоимость работ – 6,5 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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