Филипп Киркоров перепел песню музыканта из Шелехова в шоу «Конфетка» на ТНТ

Певец Филипп Киркоров перепел песню «Железная стрела» Жоры Князя, который является уроженцем города Шелехова Иркутской области, в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Программа вышла в эфир 11 февраля.
«Знаете, у меня песен порядка 100, но я нахожу их постепенно. На сегодняшний день я достал из архива порядка 50 песен», – рассказал артист и добавил, что среди них нет ни одной, за которую может быть стыдно.
После выступления с песней Князя, Филипп Киркоров отметил, что композиция написана достаточно умным человеком и есть шанс, что она станет хитом. Певец из Приангарья сказал, что не против, если Киркоров будет петь ее на своих концертах.
Выиграть в программе сибирскому музыканту не удалось, он занял второе место. Победителем выпуска стал Роман Сталюков из поселка Идрица Псковской области, ему досталось 300 тысяч рублей