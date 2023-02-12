Филипп Киркоров перепел песню музыканта из Шелехова в шоу «Конфетка» на ТНТ

Певец Филипп Киркоров перепел песню «Железная стрела» Жоры Князя, который является уроженцем города Шелехова Иркутской области, в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Программа вышла в эфир 11 февраля.

«Знаете, у меня песен порядка 100, но я нахожу их постепенно. На сегодняшний день я достал из архива порядка 50 песен», – рассказал артист и добавил, что среди них нет ни одной, за которую может быть стыдно.

После выступления с песней Князя, Филипп Киркоров отметил, что композиция написана достаточно умным человеком и есть шанс, что она станет хитом. Певец из Приангарья сказал, что не против, если Киркоров будет петь ее на своих концертах.

Выиграть в программе сибирскому музыканту не удалось, он занял второе место. Победителем выпуска стал Роман Сталюков из поселка Идрица Псковской области, ему досталось 300 тысяч рублей

Суть шоу «Конфетка» заключается в том, что в каждом выпуске участвуют пятеро талантливых певцов-любителей и столько же звезд эстрады. Музыканты, мечтающие о большой сцене, представят свои композиции на суд публики. Сначала судьи знакомятся с треком в оригинальной версии, после чего ее перепевает кто-то из знаменитостей. В результате зрительского голосования выбирается победитель, которому достается денежный приз.