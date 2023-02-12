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Три участка подтопило наледевыми водами в Слюдянском и Качугском районах Приангарья

Подтопление трех участков произошло в Слюдянском и Качугском районах Иркутской области наледевыми водами, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Один приусадебный участок и две надворные постройки подтопило на улице Терешковой в поселке Солзан после промерзания русла ручья. «Накануне силами местной администрации проводилась прокопка траншеи в русле ручья и водоотведение от участка. Администрацией Байкальского городского поселения решается вопрос о привлечении от сторонней организации тяжелого экскаватора для углубления русла ручья», – уточнили в МЧС.

В поселке Большая Тарель Качугского района в начале февраля после промерзания русла реки Тарель подтопило два приусадебных участка. Угрозы жилым домам нет. Администрацией ежедневно проводится круглосуточный мониторинг обстановки, производится прочистка водоотвода от снега и льда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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