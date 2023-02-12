Приангарье – в топ-5 по привлечению федеральных средств для развития сельских территорий

Иркутская область вошла в пятерку регионов-лидеров по привлечению федеральных средств для комплексного развития сельских территорий, сообщили в региональном правительстве.

«Что касается программы КРСТ, Иркутская область на пятом месте в стране по привлечению федеральных средств для ее реализации. В этом году запланировано реализовать 112 проектов в 43 муниципальных образованиях региона на общую сумму 165 млн рублей», – рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Например, в Хомутово рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году было реализовано 10 проектов по благоустройству на сумму 13,5 млн рублей. В частности, создана «Аллея Патриот», а тпкже началось строительство дома культуры. В 2023 году планируется реализовать девять проектов на сумму 14,2 млн рублей.