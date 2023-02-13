«Сбылась моя мечта!»: Певица Зара посетила Байкал

Российская эстрадная певица Зара приехала в Иркутскую область, где посетила озеро Байкал. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.

«Сбылась моя мечта! Байкал! Не зря его называют "восьмое чудо света". Как же удивительна, богата и прекрасна наша страна», – рассказала певица.

Она побывала на острове Ольхон, где прокатилась по льду на «Хивусе» и коньках, в проливе Малое Море. Кроме того, посетила буддийскую Ступу Просветления на острове Огой. .

«До новых встреч, прекрасный Байкал. Новая мечта и цель – увидеть тебя в другое время года», – резюмировала певица.