Новости

Состязания зимних волшебников за денежные призы состоятся на Байкале в марте

Соревнования сказочных зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» пройдет в марте в рамках фестиваля зимних игр «Зимниада -2023», сообщили организаторы.

Мероприятия пройдут на льду озера 4 и 5 марта в городе Слюдянке. Почетными гостями мероприятия станут Российская Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии и Сагаан Убгэн из Бурятии. Каждый участник подготовит два домашних задания – визитную карточку-знакомство в видеоформате и игровую программу для смешанной – взрослой и детской – аудитории на тему «Прощание с зимой» продолжительностью до 5 минут.

Остальные конкурсы будут объявлены организаторами в дни проведения соревнований. По итогам всех конкурсов будет определен обладатель Главного приза фестиваля. Тройку победителей наградят дипломами и денежными призами – в 5,8 и 10 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Новый энергобъект могут построить в Иркутской области
Эн+ выступает за строительство нового энергообъекта в Иркутской области
Игорь Кобзев: Иркутской области требуются дополнительные энергомощности
Энергодефицит в Иркутской области планируют покрыть за счёт строительства новой генерации в Бурятии и Забайкалье?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес