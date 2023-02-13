Состязания зимних волшебников за денежные призы состоятся на Байкале в марте

Соревнования сказочных зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» пройдет в марте в рамках фестиваля зимних игр «Зимниада -2023», сообщили организаторы.

Мероприятия пройдут на льду озера 4 и 5 марта в городе Слюдянке. Почетными гостями мероприятия станут Российская Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии и Сагаан Убгэн из Бурятии. Каждый участник подготовит два домашних задания – визитную карточку-знакомство в видеоформате и игровую программу для смешанной – взрослой и детской – аудитории на тему «Прощание с зимой» продолжительностью до 5 минут.

Остальные конкурсы будут объявлены организаторами в дни проведения соревнований. По итогам всех конкурсов будет определен обладатель Главного приза фестиваля. Тройку победителей наградят дипломами и денежными призами – в 5,8 и 10 тысяч рублей.