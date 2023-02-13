Кто из иркутских соискателей начинал год с новой работы?

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменилась активность соискателей в Иркутской области в январе, по сравнению с прошлым годом.

По данным hh.ru, в первый месяц года 52,2 тысячи соискателей в Иркутской области решили начать «новую жизнь», разместив или обновив свое резюме. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, активность соискателей выросла на +18,2%. Традиционно соискатели из Иркутской области чаще всего ищут работу в трех направлениях: продажи (11% от общего количества резюме в регионе), административный персонал (9%) транспорт и логистика (7%).

При этом, заметнее всего выросла активность в поиске новой работы по сравнению с прошлым годом у соискателей из сферы «инсталляции и сервис» (+153% в январе 2023 относительно января 2022). На втором месте среди специалистов, которые стали гораздо чаще, чем год назад, выходить на рынок труда в поиске работы – бухгалтеры (+40%). На третьем месте – специалисты по продажам (+35,3%). Кроме того, активность «выше рынка» (более, чем на 18,2%) проявляют соискатели из ИТ-сферы, менеджеры по закупкам, строители, кадры из сферы производства, а также водители и машинисты.

Наоборот, снизилось число открытых и обновленных резюме в таких направлениях как «банки, инвестиции, лизинг» (-84,4%), «добыча сырья» (-71,6%), «высший менеджмент» (-70,5%), «искусство, развлечения, масс-медиа» (-59,2%), «автомобильный бизнес» (-41%), «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-21,1%).

Любопытно, что в январе зарплатные ожидания работников Приангарья выросли на 15% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году, до 51 978 рублей в среднем.