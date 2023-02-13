Названы самые популярные авто для страхования по каско и покупки онлайн

Специалисты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, и СберСтрахования проанализировали сделки за январь 2023 года и выяснили, какие авто приобретали онлайн чаще всего и владельцы каких легковых машин оформляли каско.

Самыми востребованными марками авто с пробегом стали KIA (10% от всех сделок), Hyundai (9%) и Volkswagen (8%), а самыми популярными моделями — KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Ford Focus. Активнее всего приобретали авто с пробегом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге.

Среди новых автомобилей самой востребованной была LADA — отечественные автомобили приобрели 38% пользователей сервиса. В тройку лидеров также вошли китайская Chery (24%) и корейская KIA (19%). Чаще всего клиенты СберАвто покупали Lada Granta и Chery Tiggo 4.

В топе предпочтений – авто четырех, пяти и десяти летЧаще всего россияне покупали автомобили 2013 года выпуска (11% сделок), авто 2018 и 2019 годов (по 10%).

Среди автомобилей 2013 года выпуска 97% сделок составили авто зарубежных марок: их в основном приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Нижнего Новгорода. Самыми популярными в этой категории — Hyundai, Volkswagen, KIA, BMW и Ford. Медианная стоимость машины — 930 000 рублей.

В выборке авто 2018-2019 годов каждый восьмой автомобиль — отечественный (12%). Предпочтение российским авто больше всего отдавали жители Ярославля и Тольятти, а зарубежным — москвичи. Самой востребованной отечественной маркой стала LADA, а в топ зарубежных вошли BMW, KIA и Volkswagen. Медианный чек — 1 495 000 рублей.

KIA, Hyundai и LADA — лидеры по каско

В январе полисы каско в СберСтраховании чаще других оформляли владельцы KIA (12%), Hyundai (9%) и LADA (8%). Также в числе лидеров Toyota (6%), Nissan (5%), Volkswagen (5%), Skoda (4%), BMW (4%), Mercedes-Benz (4%) и Renault (4%).

Самая большая страховая сумма в январе пришлась на Rolls-Royce Cullinan, владелец застраховал его на 51,5 млн рублей. Также портфель застрахованных в компании автомобилей пополнился Porsche Cayenne Turbo GT (страховая сумма 31,4 млн рублей), Mercedes-Benz G 63 AMG (23,8 млн рублей) и Mercedes-Benz G-Class (18,7 млн рублей).

Больше других в январе автовладельцы страховали по каско транспортные средства 2021 года выпуска (19%). Доля полисов на машины 2020 года составила 17%, 2019 года — 16%, 2022 года — 13%, а 2018 года — 11%. 24% приходится на остальные годы выпуска.

Полностью защитить себя от аварии, к сожалению, невозможно. Если водитель беспокоится о себе и своём автомобиле, следует заблаговременно позаботиться о страховке. Полис каско можно приобрести на сайтах СберСтрахования и Сбера либо в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. При страховом случае клиентам доступно дистанционное урегулирование через мобильное приложение «СберСтрахование».

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