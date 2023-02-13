Две поликлиники построят в Иркутском районе до 2025 года

Помимо этого, проведут капитальные ремонты в существующих медицинских учреждениях и возведут новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Об этом губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву доложила заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова в ходе рабочей поездки.

Галина Синькова сообщила главе региона, что в 2023 году по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» будет возведён ФАП в деревне Тихонова Падь. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 5,1 млн рублей. Ещё 5,3 млн рублей выделено из региональной казны на благоустройство и оснащение нового медучреждения.

В этом году ожидается завершение капремонта поликлиники в поселке Дзержинск, на это из областного бюджета предусмотрено свыше 1,7 млн рублей. Запланирован капитальный ремонт поликлиники в селе Оёк. В рамках нацроекта на его проведение выделено 8,2 млн рублей, проходят установленные законом процедуры определения подрядчика.

В 2024 – 2025 годах в рамках нацпроекта «Здравоохранение» новые врачебные амбулатории должны появиться в деревне Грановщина, селе Максимовщина, посёлке Малая Топка. Капитальный ремонт будет проведён в поликлиниках Большереченской больницы, Гороховской участковой больницы, Листвянской больницы.

Галина Синькова напомнила, что в 2022 году в Иркутском районе возвели пять ФАПов (в деревнях Егоровщина, Баруй, Позднякова, Мельничная Падь, Столбово) и четыре врачебных амбулаторий (в сёлах Малое Голоустное, Урик, деревне Куда, рабочем посёлке Маркова мрн Берёзовый). Здания медучреждений модульные, быстровозводимые, оснащение и обустройство типовое.

Приём пациентов в этих новых медучреждениях начнётся уже в марте этого года после завершения процедуры лицензирования. Одна из амбулатории построена в Урике. Подготовку к процедуре лицензирования медучреждения проверила замминистра. После открытия здесь будут обслуживать 16 тысяч человек.

Как рассказала заместитель главного врача Иркутской районной больницы Евгения Окладникова, в структуру ОГБУЗ «Иркутская районная больница» входят: 47 ФАПов, пять врачебных амбулаторий, четыре участковые больницы, две городские больницы и три поликлиники.