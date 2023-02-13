Новые площадки для ТКО создадут в селе Карлук Иркутского района

В 2022 году два муниципалитета Урик и Карлук Иркутского района получили средства субсидии. Об этом рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Оюун Базарова.

– В 2022 году Карлукское сельское поселение получило субсидию в размере 1,7 млн рублей. Было приобретено 15 контейнеров, обустроено семь контейнерных плошадок. Площадки и контейнеры находятся в надлежащем состоянии. В этом году муниципалитету предоставлена субсидия в размере 2,8 млн рублей для приобретения 15 контейнеров и обустройства новых площадок, – рассказала Оюун Базарова.

Также в ходе рабочей поездки представители министерства провели обследование участков ручья Карлук. В прошлом году здесь был объявлен режим повышенной готовности из-за выхода наледи в пойме ручья, проводились противоналедные мероприятия.

Сведения о границах зон затопления, подтопления внесены Енисейским бассейновым водным управлением в ЕГРН в 2021 году. Эти зоны относятся к зонам с особыми условиями использования и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой для планирования развития территорий. Это необходимо для того, чтобы в этих местах соблюдался определённый режим в целях предотвращения негативного воздействия на них.