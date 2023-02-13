ЕАЭС увидел дискриминацию в эксперименте по онлайн-продаже российского вина

Крупный производитель среди них лишь Армения, сообщает РБК.

Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считает, что текущие условия готовящегося в России эксперимента по дистанционной продаже алкоголя могут противоречить договору союза и дискриминировать интересы входящих в него стран (помимо России это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Такие выводы содержатся в письме, которое департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в конце прошлого декабря направил в Государственно-правовое управление президента России. Документ есть в распоряжении РБК, подлинность его содержания подтвердили участник рынка интернет-торговли и один из игроков алкогольного рынка.