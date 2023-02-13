Разлом в 200 метров в Турции сочли редкостью

Он возник из-за небольшой глубины землетрясения.

«Разлом шириной 200 м – это очень много», – сказал РБК директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Снимок аппарата «Канопус-В». Фото из аккаунта Роскосмоса в телеграм

Он пояснил, что длина разлома зависит от нескольких факторов. Глубина землетрясения в Турции была не очень большой, однако при этом выделилось большое количество энергии. Ее объем, в свою очередь, зависит от площади очага землетрясения, уточнил собеседник. По его словам, если очаг землетрясения залегал на небольшой глубине, длина разлома будет больше, а вероятность его выхода на поверхность увеличится.