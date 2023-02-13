Компании столкнулись с новыми участниками рекламного рынка – деинфлюенсерами

Крупные производители пока не нашли способа борьбы с блогерами, которые оставляют антирекомендации на товар. О явлении рассказало издание РБК.

Сейчас набирает силу новый тренд – деинфлюенсеры. Они занимаются критическим разбором продукции брендов: подробно рассказывают, почему тот или иной продукт не оправдал их ожиданий, рекомендуют более доступные по цене аналоги.

Особенно отчетливо этот тренд прослеживается в таких сферах, как красота и стиль жизни: под удар попали бьюти-бренды Chanel, The Ordinary и Too Faced. К началу февраля 2023 года видео с хештегом #deinfluencing посмотрели в TikTok более 120 млн раз, и это количество быстро растет.

Тренд оказался востребованным в эпоху рецессии, когда потребителям приходится экономить: они стали намного более придирчивыми при выборе товаров и агрессивно реагируют на попытки сбыть им не слишком качественную продукцию.