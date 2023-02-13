Экономика может вырасти уже в этом году – ЦБ

Банк России поддержал прогноз МВФ, сообщает РБК.

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП для 2023 года, допустив рост экономики уже в текущем году. До этого ЦБ прогнозировал спад в пределах 1-4%. Ранее прогноз по экономическому росту России серьезно улучшил МВФ

Банк России обновил среднесрочный прогноз параметров российской экономики. Теперь в базовом сценарии ЦБ ожидает, что изменение ВВП в 2023 году составит от минус 1% до плюс 1%. В предыдущей, октябрьской версии Банк России прогнозировал спад экономики в пределах 1-4%.

В положительную область ВВП перейдет уже в середине этого года, если смотреть на динамику квартал к кварталу, сказала на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке 10 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом кварталах», – указала она.

ЦБ допускает, что рост в 2024 году окажется слабее, чем ожидалось ранее по данному году. Если в октябре Банк России ожидал роста 1,5–2%, то теперь ждет повышения ВВП на 0,5–2,5%. Оценка на 2025 год поменялась незначительно – на плюс 1,5–2% с 1,5-2,5% в предыдущем варианте прогноза.