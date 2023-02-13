Какую недвижимость выбирали россияне этой зимой

Январь показал, что всплеск интереса к новостройкам оказался краткосрочным: доля таких сделок вернулась к показателям июля — ноября 2022 года. Кроме того, вырос спрос на кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такие выводы делают аналитики Домклик, которые изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за декабрь 2022 и январь 2023 года.

В декабре на всём российском рынке первичной недвижимости наблюдался ажиотаж на фоне множества заявлений о сворачивании программы «Господдержка» и об ограничениях околонулевой ипотеки: доля сделок на первичном рынке по РФ составила 27% (максимум во втором полугодии 2022 года). Причём наиболее высокой эта доля была в крупнейших регионах: в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Вероятно, жители этих регионов были хорошо осведомлены о происходящем на рынке недвижимости и старались успеть провести сделку на выгодных условиях.

В январе же наблюдается обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к равновесным показателям в районе 20% (близкие значения фиксировались в период с июля по ноябрь 2022 года). Таким образом, всплеск интереса к новостройкам оказался краткосрочным.

Другой важный тренд — резкий рост спроса на кредитование ИЖС: в декабре и в январе было выдано около 7000 таких кредитов, а доля выдач составила 3,5 и 5,7% соответственно. Учитывая прошлогодние значения (2,5%) и сезонный спад, это существенное увеличение.

По мнению аналитиков Домклик, подобная динамика также может объясняться повышением информированности населения о кредитах на ИЖС и льготных программах, которые на него распространяются.

Евгений Волобуев, руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

– Первый месяц года выдался активным: заключено 53 тыс. сделок, что всего на 5% меньше, чем в январе 2022 года. Несмотря на рекордные выдачи в декабре, увеличение процентных ставок по кредитам и ужесточение условий ключевой льготной программы привели к тому, что в январе доля сделок на первичном рынке вернулась к осенним значениям (20%). Тем не менее всплеск интереса к льготной ипотеке и повышение осведомлённости россиян активизировали спрос на кредитование ИЖС: вопреки сезонному спаду, в январе такая ипотека составила 6% от общего количества выдач.