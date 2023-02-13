Интеллектуальная система МТС поможет следить за состоянием воздуха в промышленных городах

МТС запустила систему видеоконтроля выбросов промышленных предприятий. Решение на базе интеллектуального видеонаблюдения ведёт круглосуточный контроль за производственными площадками, анализируя показатели выбросов и внешних газов. Пилотная система развернута для Центра экологического мониторинга Челябинской области в трех районах Челябинска.

Система интеллектуального видеонаблюдения МТС включает более десяти цифровых IP-камер Full HD, установленные по периметрам нескольких производственных предприятий на высоких точках с широким обзором промзон. Некоторые из камер дополнительно оснащены тепловизионными модулями. Это позволяет круглосуточно, в том числе в условиях плохой видимости, вести наблюдение за фактом загрязнения производственных площадок, выявлять работу незаконных предприятий и оперативно реагировать в случае необходимости. Записи с камер и информация о событиях сохраняются в видеоархив для дальнейшего анализа.

«Промышленные города Иркутской области, такие как Братск, Ангарск, Черемхово, Шелехов, систематически сталкиваются с экологическими вопросами, которые решают через различные, в том числе и государственные программы. Со своей стороны мы в экосистеме МТС развиваем цифровые решения, направленные на безопасность горожан и улучшение экологической ситуации. Кроме видеоконтроля, мы готовы предоставить инструменты, которые в режиме онлайн помогут выявлять наличие вредных примесей и их объём в воздухе, и дистанционно передавать эту информацию для принятия необходимых мер», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.