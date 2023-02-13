Автокредит от Примсоцбанка - в ТОП-10 лучших предложений на покупку новых авто

Автокредит от Примсоцбанка вошёл в ТОП-10 лучших предложений на покупку новых автомобилей за 2022 год по версии портала «Выберу.ру» и занял в нём 7 место.



- Наша команда изучила текущие условия автокредитов в банках страны и подготовила итоговый рейтинг лучших автокредитов за 2022 год. В ходе исследования были учтены позиции кредитных организаций в рейтингах автокредитов за год. При ранжировании кредитов на приобретение нового автомобили мы использовали такие критерии, как: ставка кредита, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита, срок кредитования и лимит суммы. Дополнительно мы учитывали условия страхования, а также значимость кредитной организации на рынке, - рассказали специалисты портала «Выберу.ру».