Топ-менеджер Реалист Банка вошел рейтинг лидеров российского private banking

Андрей Казаков, заместитель председателя правления Реалист Банка и руководитель направления private banking, занял 12 место в рейтинге руководителей российского сегмента по работе с состоятельными клиентами аналитического центра «БизнесДром» и «Банковское обозрение». В итоговый рейтинг вошел 21 руководитель российских подразделений private banking.

«Самым серьезным вызовом в работе с состоятельными клиентами стала потребность сохранить баланс между удержанием текущего портфеля, поддержанием спокойствия клиентов и поиском индивидуального решения для каждого клиента. Наша главная задача - учесть все пожелания и предложить самый эффективный инструмент вложения в нынешних реалиях. Можно сказать, что рынок финансовых услуг private banking уверенно адаптируется под текущую ситуацию. Мы успешно прошли 2022 год и точно понимаем как работать с состоятельными клиентами в долгосрочной перспективе», - прокомментировал Андрей Казаков.

Андрей Казаков с 2009 года работает в сегменте private. В Реалист Банке работает уже более восьми лет.