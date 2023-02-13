Солид Банк открывает офис в Санкт-Петербурге

Банк решил вновь открыть офис в северной столице.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, состоится открытие нового офиса АО «Солид Банк» в г. Санкт-Петербург по адресу: Литейный пр-т, 26, 1 этаж. офис 101 (ДЦ "Преображенский двор"). Офис банка будет располагаться в деловом центре города, что безусловно, будет удобно для новых клиентов банка, говорится в сообщении банка.

Солид Банк предложит предприятиям малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге банковские гарантии, кредиты, в том числе экспресс-кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, корпоративные банковские карты, овердрафты, обслуживание ВЭД.



Частные клиенты могут оформить потребительские кредиты и автокредиты, выбрать банковскую карту с кэшбеком или с начислением процентов на остаток, открыть вклад, сделать перевод, в том числе и международный, приобрести валюту, а также жителям Санкт-Петербурга теперь доступно оформление пакета карт, которые работают за рубежом.

– Солид Банк растет, развивается, сеть банка в настоящий момент раскинулась от Камчатки до Москвы. В Санкт-Петербурге мы уже были, а закрытие офиса показало, что жители города нас всё ещё очень ждут, так что мы не могли не вернуться. Мы уверенны, что клиенты оценят наши выгодные условия, качество обслуживания и удобное месторасположение офиса, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк», Игорь Возисов.

АО «Солид Банк» – универсальный коммерческий банк с участием японского капитала. Банк основан в 1991 г. на Камчатке. В 2017 г. головной офис переведен в г. Владивосток. Офисы банка расположены по всей стране: в ДФО, Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Москве, Туле, Екатеринбурге. Большая часть офисов находится на Дальнем Востоке. Более 30 лет АО «Солид Банк» оказывает полный спектр услуг бизнесу и частным клиентам. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329 от 25.05.2017 г.