Сбер совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана будут готовить специалистов по большим данным

Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим техническим вузом страны – МГТУ им. Н. Э. Баумана. Стороны будут взаимодействовать в области развития информационных технологий и реализации совместных образовательных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В рамках соглашения Сбер и МГТУ имени Н.Э. Баумана планируют совместно разрабатывать и проводить обучающие курсы, мастер-классы и хакатоны, направленные на развитие как цифровых, так и управленческих компетенций студентов в области больших данных.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Мы не первый год сотрудничаем с МГТУ имени Н.Э. Баумана, и подписанное соглашение укрепляет и расширяет наше взаимодействие. Вместе с ведущим техническим вузом страны мы будем готовить профессионалов в области больших данных, которые так востребованы сегодня на рынке. В обучении и реализации практических задач мы будем использовать платформу нашей «Фабрики данных». Это позволит по итогам обучения выпускать уже готовых специалистов, обученных с использованием самых современных технологий, и готовых к работе в крупнейшей технологической компании страны».

Борис Васильевич Падалкин, Первый проректор – проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана:

«Использование бесшовных образовательных технологий позволяет преподавателям-практикам МГТУ им. Н.Э. Баумана, обладающим компетенциями в области искусственного интеллекта и больших данных, транслировать в рамках учебных программ самые актуальные цифровые знания в момент их появления. Формирование кадровой элиты совместно с крупнейшим индустриальным партнёром для развития российской экономики – одна из ключевых стратегических целей нашего сотрудничества со Сбером».