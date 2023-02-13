На Ольхоне открылся уникальный ледовый парк

13 февраля 2023 года на острове Ольхон открылась уникальная экспозиция ледовой скульптуры Olkhon Ice Park. На протяжении одного километра, на берегу Байкала изо льда замерших волн проявляются персонажи древних сказок и преданий северных народов мира. Гуляя по парку, можно увидеть драконов, троллей, русалку, выполненных в технике ледопластики. Высота отдельных скульптур достигает 4-5 метров.

Фото Olkhon Ice Fest-2022 предоставлено организаторами

Чистая импровизация

Когда парк только задумывался, никто не знал, что увидят посетители.

– Дело в том, что особенностью Olkhon Ice Park является ледопластика – техника работы со льдом, где в качестве материала для скульптуры используются наплески, образуемые в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег. Наплески имеют свой цвет, структуру и рисунок, а окружающий пейзаж формирует целостную композицию. Задача мастера увидеть образ, заложенный природой в материале, с которым предстоит работать. Поэтому ледовые скульпторы приезжали без готовых эскизов и заметно переживали за свои будущие работы, – рассказали организаторы.

Первый день на площадке посвятили совместному обсуждению и исследованию территории.

– Осматривая место, мы сначала увидели очертания головы, потом глаз, следом, на скале, как языки пламени проявилось крыло, и мы начали работы, – рассказали члены команды мастеров из Хабаровска, шестикратные призеры Харбинского фестиваля льда и снега, Денис Цой и Илья Тёкин.

Основной темой работ стали сказания и придания народов севера. Гуляя по парку, можно увидеть драконов, троллей, русалку и обнаружить различные секреты, спрятанные в гротах и расщелинах. Каждая скульптурная группа имеет несколько толкований, а отдельные элементы работ позволяют совершенно по-иному взглянуть на привычные образы, формируемые сказками из нашего детства.

Фото Olkhon Ice Fest-2022 предоставлено организаторами

Уникальное направление и точка для развития

Важным результатом создания парка стала научно-художественная составляющая.

– Ледопластика становится новым направлением в искусстве, которое позволит сформировать Ольхону свою туристическую и культурную уникальность, не повторяющуюся в других точках нашей планеты, – подчеркивают организаторы.

По окончанию работ по подготовке парка, был проведен симпозиум, где обсуждались вопросы и пути развития ледопластики, как направления в искусстве.

Одним из мастеров, работающих над экспозицией, был Александр Парфенов, всемирно известный мастер работы со льдом, 27-кратный призер международных конкурсов по ледовой скульптуре, один из основателей направления ледопластики.

– Создавая скульптуры из прозрачного льда, мы в первую очередь работаем со светом и его преломлением, – считает мастер. –Когда в качестве материала мы используем наплески, мы помогаем проявить замыслы и рисунки природы, придать им формы, видимые для посетителя парка. Ольхон, одно из немногих мест в мире, где можно не просто создавать подобные работы, а делать их доступными для просмотра. А огромная протяженность береговой линии дает нам в будущем огромный потенциал для развития.

Фото Olkhon Ice Fest-2022 предоставлено организаторами

Лучше увидеть своим глазами

Фото и видео не отражают настоящие размеры фигуры, игру льда на солнце, природу окружающую композицию, говорят посетители. Поэтому организаторы приглашают всех в парк, посещение его абсолютно бесплатно.

– В этом году открытие и шоу программа не предусмотрена, поэтому независимо от времени визита каждый посетитель сможет получить незабываемые впечатления от парка. Парк закончит работу во второй половине марта, когда солнце уже начнет растапливать лед, после чего творения мастеров вновь превратятся в байкальские волны. Ожидается, что за время работы в парке побывает более двадцати тысяч туристов, – отмечают организаторы.

Для планирующих поездку в парк, особое внимание следует обратить на переправу на остров Ольхон. Оргкомитет рекомендует следить за официальной информацией об открытии ледовой переправы, а также информирует, что выезд на лед за пределами официальных и оборудованных переправ запрещён.

Как это было в прошлом году, читайте в нашем материале От «глубины веков» до крипто-арта: 12 фактов об Olkhon Ice Fest

Международный фестиваль ледовой скульптуры на Ольхоне проходит с 2020 года и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов, гостей и жителей острова. Ежегодно мероприятие является ключевым событием зимнего туристического сезона. Событие проходит при поддержке Агентства по туризму Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Администрации Ольхонского района.