ВТБ и ИРГУПС планируют расширение кампусного проекта

ВТБ и Иркутский Государственный университет путей сообщения в 2023 году планируют расширить кампусный проект. Стороны планируют выпуск карт для студентов и преподавателей в индивидуальном дизайне, а также доступ с их помощью в дополнительные корпуса и общежития учебного заведения.

Совместный проект банка и вуза стартовал в 2022 году. Для студентов и сотрудников университета банк выпустил более 5000 карт для регулярных начислений стипендий и зарплат на счета студентов и сотрудников ИРГУПС. Кроме преимуществ карт для зарплатных клиентов, банковский пластик стал универсальным идентификатором в кампусной системе и используется для доступа на территорию.

«Современные возможности нашего сотрудничества с вузами региона выходят далеко за пределы простого финансового обслуживания. Безусловно, для студентов важно получить максимум практической пользы от пластиковой карты – бесплатное обслуживание, возможность снимать наличные без комиссии в банкомате любого банка, персональные условия по кредитным и сберегательным продуктам, а также доступ к программе лояльности - бонусы за оплату товаров и услуг картой в популярных категориях с возможностью конвертировать их в рубли. Для банка это успешный пример перспективного партнерства с вузом: мы финансируем развитие университета и одновременно взаимодействуем со студентами экономических специальностей, нашими будущими сотрудниками или сотрудниками компаний-партнеров», – отметила управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

«Многогранное партнерство с банком – это возможность идти в ногу со временем. Вуз получает дополнительное финансирование, возможность повысить финансовую грамотность студентов, а также участие банка в образовательных, научных и культурных проектах. Доступ по картам укрепляет нашу безопасность – дает возможность идентифицировать всех, кто находится на территории вуза. Все это – неполный перечень направлений, по которым мы взаимодействуем с ВТБ. Мы продолжим эту работу в текущем году», – отметил врио ректора Иркутского государственного университета путей сообщения Юрий Трофимов.