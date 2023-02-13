Приставы запустил бот «Полина», который поможет оплатить долги

Федеральная служба судебных приставов запустила голосовой бот «Полина». Услуга доступна по официальному номеру 8-800-30-30000. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП.

При звонке он запрашивает фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации. Это позволяет идентифицировать обратившегося. В аудио-формате бот предоставляет абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.

Подробную информацию гражданин может получить после подтверждения личности с предоставлением персональных данных: ИНН или СНИЛС.

С помощью «Полины» можно узнать сведения о наличии возбужденных исполнительных производств, наложении ареста на имущество и банковские счета, наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом и о возможностях выезда за пределы РФ.

Также голосовой помощник предоставит реквизиты для оплаты задолженности и сведения о движении денежных средств.