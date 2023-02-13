Круиз с элементами отельного отдыха запустят «ВодоходЪ» и Fun & Sun

Крупнейший в РФ оператор теплоходов и туроператор заключили соглашение, сообщают «Известия».

Как пояснил журналистам гендиректор Fun & Sun Владимир Рубцов, маркетинговые исследования показали высокий интерес путешественников к круизам. «Поэтому мы нашли партнера и предложили сотрудничество: запуск совместного эксклюзивного продукта», – сказал Рубцов.

Концепция подразумевает, что Fun & Sun берет теплоход полностью под свое управление и внедряет на нем элементы отдыха, к которому привыкли клиенты компании, отдыхающие в отелях Турции или Египта.

«Рассчитываем, что этот продукт будет интересен для молодежи и семей, а не только для пар и пенсионеров, на которых раньше традиционно были ориентированы круизные туры», – пояснил Рубцов.